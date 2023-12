Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a lansat un atac aerian asupra Ainata, un sat aflat in sudul Libanului, care a ucis un civil libanez și ranit un altul, potrivit unei surse de securitate libaneza citata de presa locala

- Medicii din cel mai mare spital din Gaza, Al-Shifa, au declarat sambata ca pacientii, inclusiv bebelusii, risca sa moara din cauza lipsei electricitatii, pe fondul ofensivei majore israeliene asupra spitalului, conform BBC, scrie Rador Radio Romania.Israelul sustine ca Hamas si-a facut baza sub spitalul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarma duminica in legatura cu o situatie "din ce in ce mai disperata" in Fasia Gaza, deplangand faptul ca Israelul si a "intensificat operatiunile militare acolo".Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tras un semnal de alarma…

- Fortele de securitate israeliene au arestat peste 500 de suspecti in operatiuni antiteroriste in Cisiordania de la escaladarea conflictului cu Hamas, a anuntat joi armata israeliana, transmite dpa, conform Agerpres.Un total de 524 de persoane se afla in custodie israeliana, intre care cel putin 330…

- Peste un milion de palestinieni din nordul Fașiei Gaza au la dispoziție mai puțin de 24 de ore pentru a se refugia in sudul teritoriului. Mii de civili au inceput sa plece, in condițiile in care un asalt terestru israelian este iminent.

- De la inceput, povestea oficiala suna cam ciudat. Se spune ca liderii Hamas au reușit sa pacaleasca serviciile israeliene, aratandu-se ca și cum ar fi renunțat la conflict și s-ar concentra pe economie. Intre timp, se antrenau pe fața pentru atac, dar Israelul a luat aceste antrenamente drept simpla…

- Trimisul palestinian la Natiunile Unite, Riyad Mansour, a descris bombardamentele israeliene drept crime de razboi si a acuzat Israelul ca planuieste sa foloseasca infometarea ca arma pe campul de lupta.Hamas a continuat sa lanseze rachete spre Israel, vizand orasul Ashkelon, relateaza BBC. …

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde "lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor", a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse și Agerpres."Misiunea…