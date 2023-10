Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista Hamas a eliberat doua ostatice americane, mama si fiica, Judith si Natalie Raanan, rapite in atacul din 7 octombrie din sudul Israelului, a anuntat vineri biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu. Femeile, care au fost rapite din kibbutzul Nahal Oz, au fost aduse intr-o baza…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca este "foarte bucuros" dupa eliberarea a doua femei americane care fusesera luate ostatice pe 7 octombrie de Hamas in timpul atacului asupra Israelului, transmite AFP, conform Agerpres."Compatriotii nostri au trecut printr-un calvar teribil in ultimele…

- Hamas a anuntat, vineri, pe canalul Telegram, ca a eliberat doi ostatici americani, din motive umanitare. Ar fi vorba despre doua femei, mama si fiica, rapite in timpul atacului din Israel, pe 7 octombrie, si retinute de atunci in Gaza.

- Aripa armata a Hamas, Brigazile Izz el-Deen al-Qassam, a eliberat doi ostatici americani, o mama și fiica ei, "din motive umanitare", ca raspuns la eforturile de mediere din Qatar, a anunțat vineri purtatorul sau de cuvant Abu Ubaida intr-un comunicat.

- Joe Biden a declarat ca liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a permite intrarea in Gaza a aproximativ 20 de camioane cu ajutoare umanitare, relateaza AFP. „Daca Hamas le confisca sau nu le lasa sa treaca (...) atunci s-a…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, joi, sa ofere sprijin umanitar populației din Fașia Gaza prinsa in luptele dintre Hamas și armata Israelului.Conform CNSU, decizia a fost luata pentru ca „situația de securitate din Orientul Mijlociu a generat o criza umanitara” in Fașia Gaza.…

- La aproape doua saptamani de la atacul sangeros al teroriștilor Hamas, din 7 octombrie, situația din Orientul Mijlociu ramane extrem de tensionata, deși au fost facuți primii pași in vederea unei relaxari a conflictului dintre Israel și gruparea care controleaza Fașia Gaza - miercuri seara, președinții…

- Cum a intrat Hamas in Israel? Filmul evenimentelor din 7 octombrie 2023Un atac surpriza al Hamas asupra Israelului, care a implicat barbati inarmati care au patruns dincolo de barierele de securitate si o avalansa de rachete lansate din Gaza, a avut loc sambata, in zorii zilei, in timpul marii sarbatori…