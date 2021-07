Stiri pe aceeasi tema

- Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 este evenimentul sportiv central al Europei. Confruntarea dintre Italia și Anglia e comentata și prefațata de experți, jurnaliști, novici și chibiți. Site-ul UEFA.com a publicat opiniile jurnaliștilor și declarații din cele doua tabere. Giorgio…

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1). AGERPRES (AS-editor:…

- Din pacate, ce parea presiune ori amenințare s-a infaptuit: 12 cluburi reputate de pe Batranul Continent au fondat așa-numita Super Liga a Europei (ESL), la care vor participa 20 de echipe incepand din 2022. Cele 12 nu vor retrograda insa niciodata. Deși gruparile in cauza sunt (deocamdata) din Anglia,…