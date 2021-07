In aceasta seara, de la 21:30, se disputa meciul Universitatea – KF Laci, in mansa secunda a turului 2 din Conference League. In urma cu o saptamana, scorul a fost 1-0 pentru Laci. Meciul vine dupa ce FCSB a fost eliminata, surprinzator, de Sahtior Karagandy, la loviturile de departajare. Partida poate fi urmarita live AICI și AICI . Universitatea Craiova va avea o misiune dificila pe teren propriu cu albanezii de la KF Laci, dupa ce, in primul tur, au suferit un eșec. Atunci, deși au creat mai multe ocazii de a marca, oltenii au pierdut partida din deplasare cu scorul de 0-1, dupa golul inscris…