- Armata ucraineana a spus ca locuitorii din Herson, capitala regiunii cu același nume, au primit mesaje de avertizare pe telefoanele lor de la autoritațile de ocupație ruse in care li se cere sa plece pe cat de repede posibil din oraș, noteaza duminica The Guardian și Associated Press. Soldații ruși…

- Forțele ucrainene au capatat un avantaj clar in ceea ce privește raza de acțiune și precizia rachetelor și a obuzelor de artilerie pe frontul din sudul țarii, eliminand astfel unul dintre principalele atu-uri ale forțelor ruse, care sunt acum in defensiva, spun analiștii și oficialii citați de New York…

- Presa rusa relateaza ca a inceput „relocarea” locuitorilor din Herson de pe malul drept pe malul stang al raului Nipru. Administrația impusa de Moscova in regiunea Herson susține ca populația este „relocata” din cauza „amenințarii de inundații care ar putea avea loc daca armata ucraineana va ataca centrala…

- Cladirea administrativa a orasului Donetk a fost avariata intr-un atac ucrainean cu rachete, potrivit unui anunt facut duminica de conducerea pro-rusa a regiunii cu acelasi nume, transmite Reuters. Administratia regiunii a afirmat intr-un mesaj in aplicatia de mesagerie Telegram ca intrarea principala…

- Escaladarea decisa de Putin luni „contravine propriei sale intuiții”, ii limiteaza serios opțiunile politice și il impinge intr-un colț, din care singura ieșire pare a fi butonul nuclear, spune un profesor rus citat de cotidianul New York Times. Timp de luni de zile, presa de stat de la Moscova a insistat…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta „crime de razboi” care incalca Carta ONU. „Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…

- Armata ucraineana a afirmat ca Rusia a lansat 75 de rachete asupra Ucrainei luni dimineata, intr-o serie de bombardamente asupra mai multor orase ale tarii, informeaza AFP si Reuters . „In dimineata zilei de luni, agresorul a lansat 75 de rachete, (dintre care) 41 au fost doborate de apararea noastra…

- Un deputat ucrainean care trecuse in regiunea ocupata Herson pentru a lucra pentru administratia rusa a fost asasinat, potrivit anchetatorilor rusi, transmite luni DPA. Ancheta preliminara arata ca Oleksii Kovalev, in varsta de 33 de ani, a fost impuscat mortal in locuinta sa, au anuntat autoritatile…