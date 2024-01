Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova a alocat 3,2 milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare Locala și Regionala pentru reabilitarea Primariei din satul Razeni, raionul Ialoveni. Proiectul a inclus multiple lucrari, consolidind astfel atit aspectul estetic, cit și funcționalitatea cladirii și a fost realizat…

- Grupele cu program extins pentru elevi claselor primare ar putea fi suspendate, dupa ce primaria Capitalei a anunțat optimizarea cheltuielilor din domeniul educației și cel social din cauza dificultaților financiare pe care le are. Prin aceasta acțiune se va diminua reușita școlara a copiilor, susțin…

- Grupele cu program extins pentru elevi claselor primare ar putea fi suspendate, dupa ce primaria Capitalei a anunțat optimizarea cheltuielilor din domeniul educației și cel social din cauza dificultaților financiare pe care le are. Prin aceasta acțiune se va diminua reușita școlara a copiilor, susțin…

- O scena dezolanta a avut loc recent la Palatul Copiilor din Vaslui, in timpul intalnirii tradiționale cu Moș Craciun. In loc sa aduca bucurie și magie in sufletele copiilor, Moșul a reușit sa provoace doar tristețe și dezamagire. Aproximativ 700 de copii și parinții lor au participat in ziua de 24 decembrie…

- Comisia Electorala Centrala anunța ca a luat act de vacanța a doua mandate de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, atribuite Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Vacanța mandatelor a survenit in urma cererilor de demisie…

- Demararea lucrarilor de construire a catedralei a avut loc in anul 1993, fiind intrerupte din lipsa de fonduri in anul 2000, dar și pentru modificarea proiectului, biserica fiind mult prea inalta. Dupa 30 de ani, unii clujeni s-au saturat de șantier și intreaba Primaria de ce nu darama lacașul sa faca…

- Partidul Acțiune și Solidaritate și Mișcarea Alternativa Naționala ar acumula cele mai multe voturi in cadrul alegerilor locale generale din capitala. Datele au fost prezentate intr-un sondaj realizat de compania iData. Astfel, PAS ar acumula 22,6%, fiind urmat de MAN cu 22,4%. PSRM ar obține 9,4%,…

- Șoferii care urca la volan in stare de ebrietate și provoaca accidente rutiere vor fi sancționați mai dur. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat in prima lectura de 63 de deputați. {{710613}}Autorii documentului, un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”,…