- In aceste clipe are loc transmiterea puterii de catre Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, al carui mandat a expirat, Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Ceremonial militar-protocolar se desfașoara in incinta președinției.

- Turul doi al alegerilor prezidențiale a avut loc pe 15 noiembrie. Pentru funcția de șef al statului au luptat liderul PAS Maia Sandu, ex-premier al Republicii Moldova, și președintele in exercițiu Igor Dodo. Prezența la vot a constituit 52,78*. CEC a prezentat luni rezultatele preliminare…

- (update 08:05) Conform rezultatelor preliminare, dupa procesarea a 99,86% din procesele verbale, Maia Sandu caștiga detașat Președinția cu 57,63%, iar Igor Dodon se poziționeaza pe locul secund cu 42,37%.(update 07:00) Dupa procesarea a 99,67% din procesele verbale, adica 2136 de procese verbale din…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Taraclia, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Aceasta a acumulat 92,95% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Contracanditul sau, Maia Sandu, a acumulat 7,05%.

- In Republica Moldova a avut loc al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Va prezentam primele rezultate preliminare ale scrutinului.Rezultate preliminare dupa procesarea a peste 70% de procese verbale:Igor Dodon – 47,97% Maia Sandu – 52,93 %

- Prezenta la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova era duminica la ora 18:00 de aproximativ 45%, a declarat, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban, conform Agerpres. Pana la 18:00, au participat la…

- Republica Moldova. Turul II al alegerilor prezidențiale Maia Sandu ( stânga) și Igor Dodon (dreapta). Foto: radiochisinau.md. Secțiile de vot din Republica Moldova s-au deschis la aceasta ora pentru turul decisiv al alegerilor prezidențiale. Fostul premier pro-european Maia Sandu, câștigatoarea…