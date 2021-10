(Live) Incendiu puternic la depozitul Transilvania

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Halmeu, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit și confiscat 1.236 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, marfa ascunsa si nedeclarata la controlul de frontiera. Soferul a fost amendat, tigarile confiscate, iar masina retinuta pana la plata amenzii.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, avertizari meteo de vreme deosebit de rece și intensificari ale vantului pentru toata țara. Meteorologii au emis o avertizare meteo, fara cod, de intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, valabila de joi, 23 septembrie, ora 10:00, pana…

- ANM a emis o informare meteo de ninsori și lapovița la munte, valabila de miercuri, ora 10.00, pana joi, ora 10.00. Vremea se mentine deosebit de rece in toata țara, iar temperaturile minime coboara pana la 0 grade. In intervalul miercuri ora 10.00 – joi ora 10.00, la munte, in general la altitudini…

- Foto: Info Trafic Targu Mureș + Radare Doua autoturisme accidentate frontal intre Cristești și Ungheni at Sursa articolului: Doua autoturisme accidentate frontal intre Cristești și Ungheni Credit autor: Punctul. Source

- Pompierii din Sighișoara au intevenit vineri dupa amiaza pentru stingerea unui posibil incendiu la sediul BRD din Sighișoara. S-a reusit patrunderea in interiorul bancii se cauta sursa fumului. Interventia din localitatea Sighisoara, BRD-Sucursala Sighisoara s-a finalizat, incinta bancii a fost ventilata…

- Mai multe masini au fost implicate, sambata, intr-o tamponare in lant, in localitatea Fantanele, pe DN 13 A.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, din primele evaluari este vorba si despre o victima neincarcerata.La fata locului intervin lucratori de la Punctul…

- In aceasta dimineața, pompierii de la ISU Mureș au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu produs la un gater din localitatea Bistra Mureșului. S-au deplasat de urgența la locul solicitat și au intervenit pentru lichidarea incendiului pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda,…

- Pe raza localitații Ghindari, județul Mureș, a avut loc un accident rutier, in urma caruia au rezultat 2 victime. Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile, iar la fața locului intervin pompierii militari de la Punctul de Lucru Sovata pentru asigurarea masurilor…