- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- A doua etapa a grupelor Ligii Campionilor propune meciuri de gala, iar cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Bayern – Barcelona (ora 22:00) cota 2.00 Grupa C propune un nou meci de top, unde Bayern Munchen joaca pe teren propriu cu Barcelona, formație care s-a schimbat mult in bine in acest…

- Marti, 6 septembrie: Grupa E:ora 19.45: Dinamo Zagreb – Chelsea,ora 22.00: Salzburg – AC Milan. Grupa F:ora 22.00: Celtic – Real Madrid ,ora 22.00: RB Leipzig – Shakhtar. Grupa G:ora 19.45: Dortmund – FC Copenhaga,ora 22.00: Sevilla – Manchester City. Grupa H:ora 22.00: Benfica – Maccabi Haifa,ora 22.00:…

- Manchester City a dominat in ultimii ani de cand a venit Guardiola campionatul intern din Anglia. Trei din ultimele patru ediții ale Premier League au fost caștigate de City dupa niște dueluri aprige cu Liverpool. Cele doua echipe și-au ridicat nivelul una alteia, iar City a beneficiat enorm de acest…

- Glasgow Rangers, FC Copenhaga si Dinamo Zagreb s-au calificat, miercuri, in grupele Ligii Campionilor. Rangers, echipa la care este legitimat Ianis Hagi, s-a impus cu scorul de 1-0 in meciul retur cu PSV Eindhoven, in deplasare, dupa ce in tur a fost 2-2. ⏰ RESULTS ⏰ ???? Rangers back in the group stage…

- Atacantul uruguayan Luis Suarez (35 de ani) a marcat sambata primul gol dupa revenirea in țara natala. Suarez a punctat in partida caștigata de Nacional Montevideo, in fața formației Rentistas, scor 3-0. Suarez a fost trimis pe teren la inceputul reprizei secunde si a punctat in minutul 58. Celelalte…

- Chelsea s-a lansat pe pista Aubameyang, atacantul Barcelonei, dupa ce l-a cedat pe Romelu Lukaku la Inter in aceasta vara. Englezii ar fi luat deja legatura cu anturajul gabonezului și spera sa-l convinga sa se intoarca in Premier League, potrivit specialistului in mercato Fabrizio Romano. Chelsea il…

- MAE transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca, avand in vedere prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei RYANAIR, pana in ianuarie 2023, pot exista blocaje majore ale curselor aeriene operate de compania vizata. ”Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa se informeze…