Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 6 noiembrie, este ziua derby-urilor in Europa. Numai puțin de 9 dueluri tari sunt programate azi. In Romania, Italia, Anglia, Franța, Spania, Țarile de Jos și Grecia sunt programate partide de foc, intre echipe de tradiție sau formații care lupta pentru primele locuri in campionat. Ziua incepe…

- LIVE BLOG | A fost o noua duminica cu meciuri tari in campionatele de top din Europa, in prim-plan cu Barcelona – Athletic Bilbao 4-0 și AS Roma – Napoli 0-1. Tot duminica s-au mai jucat Southampton – Arsenal 1-1, Tottenham – Newcastle 1-2, Real Betis – Atletico Madrid 1-2 și Atalanta – Lazio 0-2. […]…

- Cinci meciuri din Premier League s-au disputat in aceasta seara. Derby-ul Manchester United - Tottenham, capul de afiș, a fost caștigat de „diavolii roșii”, 2-0. De la ora 21:30 s-au jucat 4 meciuri sarace in goluri. Southampton a invins la Bournemouth, 1-0, Brentford și Chelsea au remizat alb, iar…

- Arsenal – Liverpool 3-2 a fost capul de afiș al zilei in campionatele de top din Europa. Tot astazi, Manchester United a invins Everton cu 2-1, dupa ce Cristiano Ronaldo a ieșit la rampa și a marcat golul cu numarul 700 in cariera, pentru echipele de club. In La Liga, Barcelona a caștigat la limita…

- A fost spectacol in cele mai tari campionate din Europa. Manchester City – Manchester United, derby-ul zilei, s-a incheiat 6-3. Erling Haaland si Phil Foden au facut show in etapa a 9-a din Premier League. In Spania, Real Madrid s-a incurcat cu Osasuna, scor 1-1, iar Barcelona este lider in premiera.…

- Rezultatele zilei in Europa. Arsenal – Tottenham 3-1 și Inter – AS Roma 1-2 au fost meciurile „de foc” de sambata. Tot in Premier League, Liverpool a remizat spectaculos cu Brighton, scor 3-3. In Spania, Barcelona a obtinut un succes la limita, scor 1-0, in timp ce Atletico Madrid a invins-o pe Sevilla,…

- Noul sezon de Premier League a inceput pe 5 august, atunci cand Arsenal s-a impus pe terenul celor de la Crystal Palace, scor 2-0. Meciurile lui Manchester United, Chelsea, Manchester City și Liverpool e posibil sa fie reprogramate Derby-ul dintre Manchester United și Chelsea este posibil sa fie reprogramat.…

- Thomas Tuchel și Antonio Conte s-au incaierat la finalul meciului Chelsea - Tottenham, scor 2-2, din etapa secunda de Premier League. Derby-ul londonez dintre Chelsea și Tottenham a fost extrem de incins. Cei doi manageri și-au aruncat „ințepaturi” pe durata intregii partide. Totul a explodat la ultima…