Un numar record de migranti au traversat ilegal granita Lituaniei, care este si frontiera a Uniunii Europene, din statul vecin Belarus pe parcursul a 24 de ore, relateaza vineri dpa. In ultimele 24 de ore, 150 de persoane au fost retinute pentru traversare ilegala a granitei, a anuntat vineri, la Vilnius, autoritatea lituaniana pentru protectia frontierei. Astfel, numarul total al migrantilor retinuti pentru traversarea ilegala a granitei in acest an a ajuns la 800. Prin comparatie, cifra totala inregistrata anul trecut a fost de 81. Majoritatea migrantilor provin din Irak si Siria si au solicitat…