- Polonia va construi un gard de-a lungul frontierei sale cu Belarus, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, in scopul stoparii migrantilor care in acest an au venit in numar mare dinspre teritoriul belarus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Lituania, Letonia si Polonia…

- Lituania a anuntat luni ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…

- Reuniunea a fost convocata de presedintia slovena a Consiliului Uniunii Europene, dupa ce aceasta a primit o solicitare in aceasta privinta din partea ministrului de interne lituanian, Agne Bilotaite.In ultimele saptamani, un numar extrem de mare de migranti au ajuns in Lituania, Letonia si Polonia.Confruntata…

- Parlamentul lituanian se reuneste marti in sesiune plenara pentru a dezbate un proiect de construire a unui gard metalic acoperit cu sarma ghimpata pentru a opri migrantii care traverseaza in numar mare frontiera Belarusului cu Lituania, relateaza Reuters. Un numar extrem de mare de migranti…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordin guvernului sa ajute Belarus sa reziste in fata sanctiunilor economice impuse de Occident impotriva Minskului dupa represiunea declansata impotriva oponentilor regimului, in special in urma manifestatiilor de contestare a rezultatelor alegerilor prezidentiale…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko ameninta sa permite maselor de migranti sa intre in Europa si in Germania, in particular, ca raspuns la sanctiunile impuse de Uniunea Europeana dupa alegerile prezidentiale contestate din august trecut, represaliile violente in masa care au urmat si pentru…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko acuza Germania de un ”act de nazism”, dupa ce Uniunea Europeana (UE) a impus noi sanctiuni Belarusului care vizeaza surse de venit importante ale regimului, relateaza AFP. ”Ceea ce nu asteptam este ca Germania sa participe la acest complot colectiv”,…