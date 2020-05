Little Richard, pionier al stilului rock’n’roll, a murit la 87 de ani VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Pe numele real Richard Wayne Penniman, Little Richard s-a numarat printre primele celebritati incluse in Rock and Roll Hall of Fame, in 1986. Acesta s-a stins din viața la onorbila varsta de 87 de ani, a declarat fiul acestuia, Danny Penniman, pentru Rolling Stone.

- Little Richard, parinte fondator al rock and roll-ului, a murit sambata la varsta de 87 de ani, a anuntat revista Rolling Stone, conform news.ro.Fiul muzicianului, Danny Penniman, a confirmat decesul pentru Rolling Stone, dar cauza mortii ramane necunoscuta. Incepand cu "Tutti Frutti"…

- Little Richard, parinte fondator al rock and roll-ului, a murit sambata la varsta de 87 de ani, a anuntat revista Rolling Stone, potrivit news.ro.Fiul muzicianului, Danny Penniman, a confirmat decesul pentru Rolling Stone, dar cauza mortii ramane necunoscuta. Incepand cu "Tutti Frutti"…

- Fozia Hanif, o tanara care tocmai a nascut in urma cu șase zile, a murit pe un pat de spital din Birmingham, Marea Britanie.Femeia fusese depistata pozitiv cu noul tip de coronavirus. Femeia a nascut pe 2 aprilie, dar a ramas internata separat de fiul sau, iar șase zile mai tarziu, pe 8 aprilie, a murit.…

- Chitaristul japonez Ryo Kawasaki, compozitor, lider de trupa si inventator al sintetizatorului de chitara, a murit la varsta de 73 de ani. Nascut in Tokyo, in 1947, Kawasaki a descoperit muzica la o varsta frageda. A fost mai intai atras de jazz si muzica electronica si si-a gasit nisa in zona computerelor.…

- Sarbul Radomir Antic, fost antrenor la Real Madrid, Atletico si FC Barcelona, a murit la 71 de ani, dupa o lunga lupta cu boala, a anuntat clubul Atletico.Nascut in Zitiste (Serbia), in 1948, Antic a evoluat ca fotbalist la echipe precum Partizan, Fenerbahce, Zaragoza sau Luton, scrie news.ro.…

- Japonezul in varsta de 112 ani, desemnat luna aceasta drept cel mai varstnic barbat din lume, a murit, au anuntat marti mass-media locale, citate de DPA, potrivit news.ro.Chitetsu Watanabe, care locuia in orasul Joetsu, din centrul Japoniei, a murit duminica, a anuntat Kyodo News. Nascut…

- Minela Calinescu, medic ginecolog la Spitalul Judetean de Urgenta din Slatina, se afla de aproximativ o luna in coma la spitalul din Craiova, unde a dat nastere copiilor sai, un baiat si o fata.