- HOTARARE nr. 60 din 17.12.2020 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea și stabilirea unor masuri suplimentare…

- COMITETUL NATIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA – HOTARARE nr. 60 din 17.12.2020 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat lista tarilor sau zonelor pentru care, din cauza numarului mare de infectari cu SARS-CoV-2, orice persoana care vine in Romania din aceste „zone galbene” va trebui sa intre in carantina.

CNSU actualizeaza luni lista tarilor pentru care se impune masura carantinei la domiciliu pentru persoanelor care sosesc in Romania, precizeaza premierul Ludovic Orban, potrivit Mediafax.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat luni, 26 octombrie 2020, lista țarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Pentru persoanele care vin in Romania din aceste țari se instituie masura carantinei pentru o perioada de 14 zile. Aceasta masura se aplica dupa 24 de ore de la data…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 26.10.2020, Hotararea numarul 50 privind aprobarea listei țarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Iata și lista țarilor pentru care se instituie…

- Documente atasate: Noua lista a tarilor cu risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei la venirea in Romania "Se aproba lista țarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, prevazuta…

- Hotararea 47 din 05.10.2020 Art. 1 (1) Se aproba lista tarilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, in vigoare incepand cu data de 07.10.2020, prevazuta in anexa. (2) Se excepteaza de la masura prevazuta…