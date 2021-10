Lista țărilor cu risc epidemiologic, actualizare. SUA și Olanda, în zona galbenă. Ucraina, în zona roșie Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi, 14 octombrie, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Statele Unite și Olanda au intrat pe lista galbena, iar Elveția și Canada au trecut pe cea verde. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 85 pentru actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, anunța comunicatul CNSU. Lista intra in vigoare incepand cu data de duminica, 17 octombrie, ora 00:00. In zona roșie au intrat: Ucraina și Gibraltar. In zona galbena au intrat: din zona roșie, in urma scaderii incidenței: Albania,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

