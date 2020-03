Lista străzilor din Timișoara care vor fi spălate în această săptămână Primaria Timișoara informeaza ca, și in aceasta saptamana, continua programul de salubrizare a strazilor din oraș. Astfel, locuitorii sunt rugați sa elibereze parcarile și carosabilul pentru ca zeci de artere sa poata fi curațate. Concret, operatorii firmei de salubrizare stradala vor interveni pentru a efectua lucrari de maturat mecanic și manual, ras la rigola manual […] Articolul Lista strazilor din Timișoara care vor fi spalate in aceasta saptamana a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

