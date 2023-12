Incepand cu noul an, vin și noi scumpiri. In doar cateva zile ne așteapta majorari de prețuri la alimente, carburanți, alimente, dar și pentru o serie de servicii. In 2024 vom plati mai mult, in primul rand, pentru alimente. Spre exemplu, pentru produsele tradiționale, produsele BIO și pentru produsele montane va crește TVA-ul de la 5%, la 9%. Pentru o dulceața BIO care ne costa in acest moment 25 de lei, vom plati cu un leu in plus și vom ajunge la prețul de 26 de lei. Nu doar pentru produsele BIO crește TVA-ul, ci și pentru produsele cu o concentrație mare de zahar. Iar pentru bauturile cu o…