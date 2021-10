Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea privind noile masuri și restricții care vor fi aplicate de luni, 25 octombrie, a fost publicata in Monitorul Oficial. Lista masurilor restrictive Hotararea privind noile masuri și restricții care vor fi aplicate de luni, 25 octombrie, a fost publicata in Monitorul Oficial. Lista masurilor…

- Hotarare CNSU masuri nr 91 din 22 10 2021 final (22 Oct 2021) - Noile restricții decise de Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) prevad instituirea carantinei de noapte, intre orele 22.00 și 05.00, inchiderea magazinelor la ora 21, și accesul in timpul zilei in centrele comerciale sau…

- RESTRICȚII in vigoare de LUNI, evenimentele private INTERZISE,la magazinele alimentare și farmacii, nu trebuie certificatul verde, in rest este obligatoriu The post RESTRICȚII in vigoare de LUNI, evenimentele private INTERZISE,la magazinele alimentare și farmacii, nu trebuie certificatul verde, in rest…

- Noile masuri vor intra in vigoare de luni, dupa ce Guvernul le va pune cap la cap și le va face publice cel tarziu vineri. Potrivit președintelui Romaniei, Klaus Iohannis,cei nevaccinați, din pacate, vor avea o sumedenie de restricții.

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita deputatilor sa voteze impotriva introducerii certificatului verde COVID pe teritoriul Romaniei, susținand ca prin acest document ”se promoveaza discriminarea pe criterii sanitare”. „Urmeaza sa fie supusa la vot in Camera Deputaților ordonanța de urgența…

- La Congresul PNL din 25 septembrie din București, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la mia de locuitori, delegații vor fi obligați sa aiba certificat verde, a declarat, vineri, cu o saptamana inainte de alegerile interne, premierul Florin Cițu. Contracandidatul…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Guvernul vrea ca furnizorii de servicii sociale publici și privați sa fie obligați sa solicite personalului din centrele rezidențiale dovada vaccinarii, rezultatul unui test negativ sau dovada trecerii prin boala in ultimele șase luni. Proiectul de OUG care ar urma sa modifice legea 55/2020 prevede…