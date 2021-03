Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea Guvernului privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Hotararea prevede reducerea intervalului orar in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta…

- In aceasta noapte, incepand cu ora 00.00 se aplica prevederile Hotararii pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe…

- Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgența a decis sambata mai multe masuri restrictive in Capitala. In prezent, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Masurile sunt valabile pentru 14 zile și pot reevaluate la atingerea pragului de 7,5 la mia de…

- In aceasta seara, in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 308 a fost publicata Hotararea pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 293 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea…

- Hotararea de Guvern care prevede noi restrictii de circulatie si pentru agentii economici, aplicabile in functie de rata de infectare din fiecare localitate, a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. "Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre…

- Guvernul a aprobat noile restricții pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Acestea au fost propuse de CNSU, dupa o ședința care a avut loc joi. Masurile urmeaza sa intre in vigoare de vineri, imediat dupa publicarea lor in Monitorul Oficial. Articolul Noile restricții adoptate de Guvern.…