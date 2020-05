Lista lui Bill Gates. Ce ne recomandă miliardarul filantop ca să mai uităm de molimă „Majoritatea conversațiilor și intalnirilor mele din aceste zile sunt despre COVID-19„, a scris miliardarul pe blogul sau , Gates Notes. „Sunt, de asemenea, deseori intrebat despre ce citesc – fie pentru ca oamenii vor sa afle mai multe despre pandemii, fie pentru ca sunt in cautarea unei distrageri de la pandemie ”, a scris filantropul. Pe langa cele cinci recomandari pentru vara, fondatorul Microsoft a prezentat opt titluri suplimentare – inclusiv cateva carți de benzi desenate. Va prezenetam „Lista lui Gates” 2020 – care include volume diverse pe subiecte economice, istorice, dar si SF: „The… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii rusi nu au precizat cate persoane se aflau la bordul elicopterului care l-a prabusit, transmite Agerpres. "Echipajul a murit din cauza ranilor capatate in cursul aterizarii de urgenta a aparatului", a precizat ministerul rus pentru AFP. Russia: The Russian Ministry of Defense…

- Cu o masa de cateva ori cea a Soarelui, influenteaza miscarea a doua stele apropiate; aceasta noua metoda a permis astronomilor sa demonstreze cum gaurile negre pot fi descoperite folosind telescoape extrem de precise care studiaza miscarea stelelor vizibile. Gaurile negre sunt cele mai misterioase…

- Astronomii au putut sa testeze teoriile lui Einstein studiind modul in gaurile negre interacționeaza una cu cealalta. Au studiat doua gauri negre – una este un adevarat colos, care cantarește de 18 miliarde de ori cat masa Soarelui nostru; cealalta nu este chiar atat de mare, avand masa „doar” de 150…

- Astronomii au putut sa testeze teoriile lui Einstein studiind modul in gaurile negre interacționeaza una cu cealalta. Au studiat doua gauri negre – una este un adevarat colos care cantarește de 18 miliarde de ori masa Soarelui nostru; cealalta nu este chiar atat de mare, avand masa „doar” de 150 de…

- Poate avea spațiul un element constituent fundamental, un fel de „atom spațial”? Intr-un univers „guvernat” de teoria relativitații, spațiul nu poate fi discret. Adica nu poate exista o unitate fundamentala a spațiului, cu cea mai mica dimensiune posibila. Și totul pleaca de la constanța vitezei luminii…

- Einstein a spus ca singurul mod de a caștiga la ruleta e sa furi banii de pe masa și sa fugi. Intr-adevar, probabilistic vorbind, și la ruleta, la fel ca la toate celelalte atracții dintr-un casino, jocurile sunt astfel gandite incat, pe termen lung, casa sa caștige. Dar la sfarșitul secolului 19, un…

- Numarul doi din Glory, Benjamin Adegbuyi ii invita pe cei pasionați de sporturi de contact sa se antreneze alaturi de el, timp de doua zile, la Alba Iulia. Direct din ringul Glory, unde lupta cu nume precum Rico Verhoeven, sau Jamal Ben Saddik, ‘Mr. Gentleman’ va susține la invitația clublui Revolution…