Lista instituțiilor care vor trece la administrațiile locale, de la 1 ianuarie 2025 Mai multe instituții coordonate in prezent de la nivel central vor trece in subordinea administrațiilor locale, incepand cu 1 ianuarie 2025, potrivit draftului modificat al Ordonanței de Urgența prin care Guvernul vrea sa desființeze 200.000 de posturi la stat. Lista instituțiilor vizate de actul normativ ce urmeaza sa fie aprobat include Direcțiile Județene de Tineret și Sport, cele de Cultura, Direcțiile Județene pentru Agricultura, precum și Inspectoratele Generale Școlare. Draftul de OUG poate fi consultat aici. Lista instituțiilor care trec la administrațiile locale Art. XXII (1) Incepand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

