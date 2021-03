Academia Americana de Film a anunțat lista nominalizarilor la premiile Oscar 2021. Pentru prima data in istorie, Romania are un film pe lista celor nominalizate, Colectiv . Cele mai multe nominalizari pentru premiile Oscar 2021 le are filmul Mank – 10 nominalizari. Acesta este urmat de The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal și The Trial of the Chicago 7 cu cate șase nominalizari. Nominalizarile pentru Oscar 2021: Cel mai bun film The FatherJudas and the Black MessiahMankMinariNomadlandPromising Young WomanSound of MetalThe Trial of the Chicago 7 Cea mai buna…