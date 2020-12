Lista completă a miniștrilor propuși în Guvernul Cîțu / Calendarul estimat al învestirii noului Cabinet PNL și USR au validat marți seara miniștrii pe care-i propun în guvernul Florin Cîțu. UDMR a luat o decizie similara cu o zi înainte. Lista de miniștri și programul de guvernare vor fi depuse la Parlament, liderii Coaliției sperând ca audierile și votul de învestitura sa aiba loc miercuri.



Premierul desemnat Florin Cîțu a anunțat ca programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse miercuri în Parlament. El și-a exprimat speranța ca noul Cabinet va fi învestit, iar miercuri seara va avea prima ședința.



Cum va arata Guvernul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Liberalii îi valideaza marți seara miniștrii pe care-i propun în guvernul Florin Cîțu. Dupa o saptamâna de tensiuni în partid, lideri ai formațiunii fiind nemulțumiți de negocierile lui Ludovic Orban cu USR-PLUS și UDMR , conducerea PNL trebuie sa-și dea acordul asupra…

- Conducerea USR-PLUS valideaza marți seara numele miniștrilor pe care îi propune în Guvernul Cîțu. Doi dintre ei se vor întoarce la Palatul Victoria unde au ocupat posturi în Cabinetul Cioloș. Este vorba de Cristian Ghinea și Vlad Voiculescu, la Fonduri Europene și Sanatate.…

- Consiliul Permanent al UDMR a aprobat, luni seara, lista persoanelor propuse pentru functiile de ministri in viitorul Guvern. Kelemen Hunor, presedintele formatiunii, a fost validat pentru pozitia de vicepremier. Lista membrilor UDMR propusi pentru a face parte din viitorul Guvern este completata de…

- Dupa o saptamana de negocieri in care s-au umplut de ridicol in piața publica, PNL, USR PLUS și UDMR au ajuns vineri seara la un acord pe imparțeala ministerelor și au aparut deja in presa și liste cu favoriții pentru ocuparea portofoliilor. Pe lista de la bursa zvonurilor se regasesc nume controversate…

- Uniunea Europeana urmeaza sa elimine Canada, Georgia si Tunisia de pe 'lista alba' a tarilor ai caror cetateni pot intra pe teritoriul Uniunii fara restrictii legate de coronavirus, cum ar fi carantina sau testarea obligatorie, transmite Reuters.

- Sala mare de ședințe a Palatului Administrativ a gazduit astazi, 21 octombrie, ceremonia de constituire a noului Consiliu Județean Satu Mare. Consilierii județeni validați ca urmare a alegerilor locale desfașurate in data de 27 septembrie, au fost convocați in ședința de constituire printr-un ordin…

- Emil Boc a promis ca va prezenta public firmele care nu respecta prevederile contractuale pentru proiectele derulate de Primaria Cluj-Napoca. Prima pe lista este o firma din Timisoara, care s-a ales cu trei contracte reziliate. Pe urme ii calc

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Bogdan Toader, si senatorul Radu Oprea vor deschide listele organizatiei judetene a PSD pentru alegerile parlamentare, anunța AGERPRES.Potrivit anuntului postat, marti seara, de Toader pe pagina sa de Facebook, el va deschide lista de…