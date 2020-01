Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 77-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film - drama: "1917" Cel mai bun film - comedie/musical:…

- Joaquin Phoenix a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula "Joker", informeaza contul de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood…

- Cineastul britanic Sam Mendes a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor cu filmul "1917", potrivit contului de Twitter al acestor distinctii decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). La aceasta categorie au…

- Productia de televiziune "Fleabag" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 77-a gala de decernare a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.…

- Creste pulsul vedetelor de Hollywood, dupa ce a fost anuntata lista nominalizarilor pentru Globurile de Aur. Topul este dominat de productiile "The Irishman", "Joker", "Once upon a time in Hollywood".

- Prezentam mai jos lista completa a nominalizarilor la cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur, care va avea loc pe 5 ianuarie 2020, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, anunța MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei, iubitul fetei și o colega,…

- Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA) a anuntat nominalizarile pentru cea de-a 77-a editie a Globurilor de Aur, gala in care sunt premiate cele mai bune productii de cinema si televiziune ale anului.

- Starul hollywoodian Joaquin Phoenix a facut accident in Los Angeles. Acesta a lovit o mașina a paramedicilor, relateaza msn.com. Joaquin Phoenix, actorul care joaca rolul principal in filmul Joker, a fost implicat intr-un accident la ieșirea dintr-o parcare din Los Angeles. Potrivit msn.com, la ieșirea…