- Consiliul Politic National al PSD a validat, luni, lista candidaților formațiunii la alegerile parlamentare, pentru locurile rezervate reprezentanților Diasporei. In actualul mandat, social-democrații nu au obținut niciun mandat de parlamentar in circumscripția din strainatate.Candidații PSD…

- Conducerea largita a PSD a luat act, luni, de criteriile in funcție de care vor fi selectați candidații formațiunii la alegerile parlamentare.„Avem criteriile, a venit dl profesor Dincu sa le prezinte, am luat act de ele: aptitudini de comunicare, relationare, aparitii in presa, integritate,…

- Biroul Executiv al PNL a validat lista candidaților pentru diaspora la alegerile parlamentare. Astfel, cap de lista la Camera Deputaților este Viorel Badea, iar la Senat este Valentin Fagarasian.Citește și: Raed Arafat anunța masuri suplimentare din cauza creșterii numarului de bolnavi: 'Fara…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat intr-o conferința de presa ca romanii din diaspora nu vor putea sa voteze la alegerile parlamentare in țarile in care locuiesc, fiindca statele respective nu vor permite Romaniei sa amenajeze secții de vot. “Marea problema la alegerile parlamentare este cu totul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targoviste, ca romanii din diaspora nu vor putea sa voteze la alegerile parlamentare in tarile in care locuiesc, fiindca statele respective nu permit Romaniei sa amenajeze sectii, iar aceasta problema…

- PSD va candida singur la alegerile parlamentare din acest an, a anunțat președintele social-democraților, Marcel Ciolacu."Am discutat cu colegii mei in ceea ce priveste aliantele politice si am luat hotararea, fiind ultima zi in care pot fi inscrise la Biroul Electoral Central acorduri de aliante politice,…

- Social democrații își aleg sâmbata conducerea în cadrul unui congres extraordinar organizat prin video-conferința. Alegerile interne din PSD sunt lipsite de miza dupa ce în cursa pentru funcția de președinte s-au depus doar doua candidaturi: Marcel Ciolacu și Eugen Teodorovici.…

- PNL Cluj și-a desemnat candidații la alegerile locale din 27 septembrie 2020, listele cu semnaturile de susținere a acestora fiind depuse la Biroul Electoral Județean vineri, 14 august. Actualul viceprimar, Dan Tarcea, cât și șeful Consiliului Județean Cluj,…