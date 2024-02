Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si peste alte 20 au fost ranite intr-un schimb de focuri de arma, la parada victorioasa a echipei Kansas City Chiefs de la Super Bowl. Travis Kelce, iubitul lui Taylor Swift și jucator al echipei, a transmis un mesaj indurerat.

- Un nou incident armat s-a produs in Statele Unite, de aceasta data in timpul unei parade in care se sarbatorea victoria unei echipe, la Super Bowl. Atacul a avut loc in Kansas City. Și, din informațiile disponibile pana la acest moment, s-a soldat cu peste 20 de raniți. Din pacate, s-a aflat ca o persoana…

- Atac armat la sarbatoarea de dupa Super Bowl, in America! Doua persoane au deschis focul in mulțimea de oameni adunata sa sarbatoreasca caștigarea titlului de catre echipa Kansas City Chiefs! Așadar, panica mare pe strazile din Kansas City, acolo unde doua persoane au deschis focul chiar in mulțimea…

- Mai multe persoane au fost lovite de focuri de arma in Kansas City, Missouri, miercuri, in apropierea emblematicei Union Station, unde avea loc parada și celebrarea victoriei la Super Bowl pentru echipa Kansas City Chiefs, a anunțat poliția, citata de Reu

- Parada prin care Kansas City Chiefs sarbatorește triumful in finala Super Bowl LVIII a fost intrerupta de mai multe focuri de arma. Din primele informații, cel puțin 10 persoane au fost ranite. Kansas City s-a colorat astazi in roșu, dar nu pentru Ziua Indragostiților. Zeci de mii de fani ai lui Mahomes…

- Formația de fotbal american Kansas City Chiefs a invins pe San Francisco 49ers in Super Bowl. Cei de la Chiefs au devenit primii campioni NFL din ultimii 19 ani care caștiga trofeul doi ani la rand. Celebra Taylor Swift a sarbatorit victoria pe teren, ea

- Artista Taylor Swift a mers pe teren pentru a-si imbratisa si saruta iubitul, pe jucatorul Travis Kelce, dupa ce Kansas City Chiefs a castigat Super Bowl, luni dimineata, la Las Vegas, potrivit news.ro.Dupa ce a exultat la victoria celor de la Chiefs, Taylor Swift s-a dus pe teren pentru a fi alaturi…

- Imaginile saptamanii cu Taylor Swift și Travis Kelce! Cei doi indragostiți s-au sarutat pasional pe teren, dupa ce jucatorul de fotbal american a bifat pentru a doua oara titlul de campion la Super Bowl, doi ani la rand, cu Kansas City Chiefs.