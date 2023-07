Lisa Franchetti a fost numită de Joe Biden în funcția de comandant al US Navy Aceasta decizie reprezinta o importanta schimbare in armata Statelor Unite, deoarece Lisa Franchetti devine prima femeie care va prelua comanda marinei și va deveni membru al Joint Chiefs of Staff, adica unul dintre șefii de Stat Major ai forțelor armate americane. Decizia lui Biden a venit ca o surpriza. Oficialii Pentagonului anticipau ca nominalizarea va reveni amiralului Samuel Paparo, cel care conduce Marina din regiunea Pacificului și are experiența in abordarea provocarilor din ce in ce mai mari din partea Chinei, conform informațiilor furnizate de Reuters . Intr-un comunicat, Biden a subliniat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

