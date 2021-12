Lira turcească şi-a revenit puternic marţi, după măsurile de protejare a economiilor populaţiei anunţate de Erdogan Erdogan a anuntat luni o serie de masuri despre care a afirmat ca vor atenua povara suportata de turci din cauza deprecierii lirei, el incurajandu-i sa pastre lire si nu dolari. Potrivit planului lui Erdogan, guvernul a promis sa garanteze depozitele in lire, anunt care a dus la aprecierea cu pana la 25% a lirei in cursul zilei de luni, acesta fiind cel mai mare avans consemnat vreodata de moneda turca intr-o singura zi. Analistii si bancherii au avertizat ca daca lira va scadea din nou, guvernul va fi nevoit sa suporte pierderile provocate de cursul bancar, iar inflatia s-ar agrava. Lira, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

