Stiri pe aceeasi tema

- Moneda turceasca a scazut la un nou minim luni, inaintea ședinței bancii centrale care ar putea aduce, conform așteptarilor investitorilor, o scadere a dobanzii de referința, in ciuda inflației in creștere, scrie CNBC. Lira se tranzacționa la 14,33 unitați pentru un dolar la ora 13:25 la Istanbul,…

- Lira turceasca s-a prabușit luni cu pâna la 7% în doar câteva minute, atingând un nou nivel mini record de aproape 15 unitați pentru un dolar, moneda fiind lovita de îngrijorarile legate de riscanta politica economica a președintelui Tayyip Erdogan și de perspectivele unei…

- La cateva minute inainte ca presedintele turc Tayyip Erdogan sa denunte inca o data nivelul ridicat al dobanzilor, banca centrala a Turciei a anuntat miercuri, 1 decembrie, ca vinde dolari pentru a sustine lira, potrivit unei analize Reuters.Banca avea in noiembrie 2021 rezerve nete in valoare…

- Banca avea in noiembrie rezerve nete in valoare de 25 de miliarde de dolari, in scadere de la 28 de miliarde in octombrie. Dar aceasta suma include si operatiunile swap de 48 de miliarde de dolari intre bancile locale, iar excluzand aceste operatiuni rezervele au fost in teritoriu negativ. Aceste vanzari…

- Lira turceasca s-a depreciat miercuri cu 3%, afectata de ingrijorarile cu privire la explozia inflatiei si consecintele asupra economiei, dupa o prabusire de 15% inregistrata marti ca urmare a declaratiilor presedintelui Tayyip Erdogan, care a salutat recentele decizii ale Bancii Centrale privind reducerea…

- Turcia a eliberat un cuplu de cetațeni israelieni deținuți sub acuzația de spionaj pentru ca ar fi fotografiat reședința președintelui Tayyip Erdogan în timpul unei excursii la Istanbul, relateaza Reuters. Anunțul a fost facut de ministerul de externe din Israel. Premierul israelian Naftali…