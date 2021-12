Turcii nu au vandut dolari luni si marti, potrivit datelor oficiale care sugereaza ca au jucat un rol redus in aprecierea lirei. In schimb, interventiile pe piata valutara au costat banca centrala peste 8 miliarde de dolari in aceasta saptamana, conform calculelor traderilor. Dupa patru zile fierbinti, lira a coborat vineru cu 3% la 11,8 unitati fata de dolar. Moneda a scazut luni la un minim istoric de 18,4 per dolar, dupa o depreciera desfasurata de-a lungul a de luni de zile, provocata de reducerile neortodoxe ale dobanzilor si a temerilor privind producerea unei spirale inflationiste. Luni…