- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Ce promite ginerele lui Erdogan, noul ministru de Finante al Turciei. Berat Albayrak, noul ministru turc de Finante si totodata ginerele presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a promis marti sa aduca inflatia in zona unei singure cifre, un mesaj destinat sa ii linisteasca pe investitorii speriati de numirea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Premierul Giuseppe Conte a renunțat la madatul de a forma guvernul dupa ce Președintele Italiei, Sergio Mattarella, a respins numirea unui eurosceptic in postul de ministru al economiei. Conte a dorit ca Pablo...

- In ultima luna, moneda naționala a Turciei s-a devalorizat cu peste 16% fața de principalele valute. Și fața de leu, lira turceasca a pierdut aproape 20% de la inceputul anului și pana in prezent. Ieri, in cadrul unui miting, președintele Erdogan le-a cerut cetațenilor turci sa-și investeasca valuta…

- Banca Centrala a Turciei a decis miercuri sa majoreze dobanda de politica monetara cu 300 de puncte de baza, in ideea de a pune capat scaderii cursului de schimb al lirei si a restabili increderea investitorilor, afectati de politica interventionista a presedintelui Tayyip Erdogan. Fara a…