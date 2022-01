Lira s-a prăbușit: criptomania a cucerit Turcia Pe strada Istiklal – una dintre cele mai aglomerate din Istanbul – trecatorii arunca o privire la un ecran care afișeaza prețurile criptomonedelor in fereastra de la NakitCoins. Criza economica a Turciei a impins milioane de oameni sa iși scufunde efectiv economiile in Bitcoin, Ethereum și alte monede digitale. Noii adepți nu sunt neaparat atrași […] The post Lira s-a prabușit: criptomania a cucerit Turcia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

