Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei in Ucraina risca sa creeze o criza umanitara in Europa, peste 1,5 milioane de refugiați parasind pana in acest moment statul vecin, mulți dintre ei ajungand in Polonia, Romania și Slovacia. Cu toate acestea, instituțiile Romaniei par a nu fi luate prin surprindere iar Ministerul Muncii…

- Dezacordul fundamental dintre SUA și Rusia face ca reuniunea la varf dintre Joe Biden și Vladimir Putin - o noua șansa pentru diplomație in criza ucraineana - sa ramana inca incerta, dar mai ales sugereaza ca șansele unui compromis sunt minime, arata o analiza CNN. O analista rusa spune chiar ca occidentalii…

- Exista o competiție tot mai acerba pentru resurse-cheie, iar una dintre ele este lemnul. Un loc în care putem vedea cum funcționeaza aceasta piața este Sivry-Rance, în regiunea Valonia de Sud a Belgiei. De acolo, chinezii cumpara lemn în cadrul unei licitații anuale, pe care apoi îl…

- Oficialul a afirmat ca Romania este una dintre tarile UE care participa activ la identificarea de solutii pentru reducerea dependentelor de produse critice. „Intarzierile in lantul de aprovizionare, cauzate de situatia pandemica, in raport cu dependenta de materii critice, ca de exemplu dependenta de…

- Walmart se aventureaza in metaverse cu planuri de a-și crea propria sa criptomoneda și o colecție de jetoane nefungibile sau NFT. Retailerul de tip big-box a depus o serie de cereri la Oficiul de Brevete și Marci din SUA, care indica intenția sa de a produce și vinde bunuri virtuale, inclusiv electronice,…

- Producatorul auto Dacia a anunțat oficial lansarea unui produs limitat pe piața auto din Romania. In 2022, romanii vor putea beneficia de Duster Extreme, cea mai echipata versiunea a modelului fabricat la Mioveni. Luni, 10 ianuarie, Dacia a anuntat oficial lansarea pe piata auto din Romania a seriei…

- Lipsa acuta de benzina intr-o țara producatoare de petrol precum Marea Britanie, creșterea anormala a prețurilor la gaze in Europa, creșterea pretutindeni a prețului produselor alimentare inseamna criza economica? Sau este rezultatul unor ințelegeri viclene și din culise intre cei mai mari azi pentru…

- Industria auto deține un procent de 27% din exporturile naționale, iar primii trei exportatori sunt Dacia, Ford și Daimler.In acest moment, industria auto se confrunta cu 5 crize: Coronavirusul care afecteaza acest sector inca de la inceput, criza semiconductorilor, care a dus la oprirea producției…