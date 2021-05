Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile indiene anunța ca infectiile au scazut constant incepand cu 30 aprilie, cand au fost inregistrate peste 400.000 de cazuri, insa expertii sunt de parere ca numarul deceselor si cel al cazurilor, care au depașit pragul de 20 de milioane, sunt subraportate, informeaza BBC, citata de News.ro…

- Autoritatile indiene au raportat luni peste 300.000 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, pentru a 12-a zi consecutiva, ridicand numarul total al infectarilor la aproape 20 de milioane, in timp ce bilantul deceselor asociate maladiei COVID-19 a crescut cu alte 3.417 de victime, informeaza…

- Crematoriile din India au ramas fara spațiu, iar pacienții decedați din cauza COVID-19 sunt incinerați in parcuri. Lipsa tuburilor de oxigen a contribuit la un numar de morți record in zona.

- Oficialii celui mai bogat și mai populat stat al Braziliei, Sao Paulo, au avertizat ca posibilitațile de tratare a pacienților cu forme severe de Covid sunt pe punctul de a fi depașite, potrivit unei scrisori adresate guvernului federal si publicate de un ziar local. Autoritațile statului…

- Unitatile mobile de terapie intensiva folosite de aproximativ 10 luni pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2 sunt considerate utile de unii, in timp ce altii sustin ca o astfel de unitate poate fi utilizata doar temporar si pe perioade scurte. La Ploiesti, medicii au avut „tot timpul"…

- Am un apartament luat cu credit ipotecar. Am trecut biata rata prin doua crize economice mondiale. Prima lecție, valabila inclusiv pe pandemie: orice ajutor cerut de la banca va primi un absurd demn de Kafka peste ochi. Am platit fara sa deranjez banca cu intrebari despre comisioane.Dupa 10 ani, am…

- Un cuplu din Sebes a fost amendat pe perioada starii de urgenta cu cate 20.000 de lei fiecare, din cauza faptului ca nu ar fi respectat masura carantinarii la domiciliu. Acestia au cerut in instanta anularea celor doua amenzi si doua procese s-au desfasurat pe rolul Judecatoriei Sebes, in contardictoriu…

- In plina pandemie, anul trecut, Universitatea din Bucuresti a majorat taxele de scolarizare. Decizia nu numai ca i-a nemultumit pe studenti. Unul dintre ei – chiar de la facultatea de drept – s-a hotarat sa dea in judecata institutia si sa ceara banii inapoi. Instanta i-a dat castig de cauza, dar tanarul…