- Zeci de mii de panouri fotovoltaice stau nefolosite in depozitele din Europa, tocmai cand continentul se confrunta cu o criza energetica fara precedent, pentru ca nu sunt suficient de multi ingineri care sa instaleze modulele pe acoperis suficient de rapid pentru a tine pasul cu cererea, informeaza…

- Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Criza energetica…

- Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a avertizat ca "urmatoarele cinci pana la 10 ierni vor fi groaznice pentru Uniunea Europeana" daca nu se iau masurile necesare pentru a reduce pretul gazelor naturale, relateaza BBC. Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a scris…

- Ministrul belgian al energiei a avertizat ca țarile UE se vor confrunta cu cinci pana la 10 ierni ingrozitoare daca nu se face nimic pentru a reduce prețul gazelor naturale. Declarația vine intr-o perioada in care tot mai multe state cer introducerea unui plafon la nivelul UE pentru prețul gazului și…

- UPDATE Agenti ai serviciilor secrete ruse au monitorizat antrenarea militarilor ucraineni in baze germane si americane de pe teritoriul Germaniei, afirma oficiali din cadrul agentiilor de securitate citati de publicatia Der Spiegel si de site-ul T-online.de. Serviciul german de Informatii Militare (MAD)…

- ”Preturile energiei electrice ating niveluri record in Europa. Gazul natural a urcat marti la un varf de 294 euro/MWh pe bursa din Austria.„Energia eoliana offshore ar putea fi unul din raspunsurile pe termen lung la numeroase provocari climatice si economice”, spune Claudiu Cazacu, consulting strategist…

- Problema energiei este o chestiune fundamentala de securitate, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. „Preturile le energie cresc in fiecare tara, se tripleaza in multe tari,…