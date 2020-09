Lipsa de actiune a Uniunii Europene cu privire la Belarus submineaza credibilitatea politicii sale externe, a declarat ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, potrivit unui interviu publicat duminica in ziarul britanic Financial Times, relateaza Reuters. UE trebuie sa incurajeze democratia si sa contracareze influenta Rusiei in Belarus, a explicat Linkevicius in interviu, adaugand ca blocul comunitar ar trebui sa ofere ''ajutor concret'' opozitiei din Belarus. ''Uneori reactionam prea tarziu si masurile noastre sunt fragmentate si nu fac nicio impresie societatii…