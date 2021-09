Stiri pe aceeasi tema

- Starul argentinian Lionel Messi nu a facut parte din lotul lui Paris Saint-Germain la victoria obtinuta miercuri pe terenul formatiei FC Metz (2-1) si urmeaza sa rateze al doilea meci consecutiv in campionatul de fotbal al Frantei, sambata, impotriva echipei Montpellier, anunta presa din Hexagon. Messi…

- Starul argentinian Lionel Messi urmeaza sa aiba prima aparitie in Liga Campionilor cu noua sa formatie, Paris Saint-Germain, el fiind inclus pe foaia de joc pentru meciul de miercuri seara din deplasare cu FC Bruges, din Grupa A, scrie DPA. Pana acum, Messi a jucat doar 24 de minute pentru PSG, intrand…

- Antrenorul Mauricio Pochettino a declarat, dupa victoria lui PSG cu Brest în a treia etapa din Ligue 1, ca Lionel Messi ar putea debuta pe 29 august în tricoul parizienilor. Antrenorul lui Paris Saint-Germain a declarat înaintea partidei cu Brest ca înca se analizeaza…

- Proaspat transferat la PSG, Lionel Messi își cauta o casa de închiriat la Paris. Chiar daca a semnat înțelegerea pe doi ani, starul argentinian nu vrea sa achiziționeze o locuința în capitala Franței. Potrivit RMC, Messi ar dori sa se instaleze la Neuilly-sur-Seine, acolo…

- Lionel Messi nu va debuta sambata in tricoul lui Paris Saint-Germain, in meciul cu Strasbourg din a doua etapa a ligii franceze de fotbal Ligue 1, nefiind inclus in lotul de 22 jucatori convocati de antrenorul Mauricio Pochettino, transmite DPA. Starul argentinian, a carui transfer la…

- Lionel Messi nu va debuta sambata in tricoul lui Paris Saint-Germain, in meciul cu Strasbourg din a doua etapa a ligii franceze de fotbal Ligue 1, nefiind inclus in lotul de 22 jucatori convocati de antrenorul Mauricio Pochettino, transmite DPA. Starul argentinian, a carui transfer la PSG…

- Starul argentinian Lionel Messi va purta tricoul cu numarul 30 la Paris Saint-Germain, a anuntat clubul de fotbal din capitala Frantei. Messi, care va fi prezentat oficial de PSG miercuri, a putut intra in posesia acestui numar, atribuit in mod obisnuit portarilor, gratie unei derogari din partea Ligii…

- Starul argentinian Lionel Messi (34 ani) a ajuns la un acord pentru a deveni noul jucator al echipei franceze Paris Saint-Germain, dupa despartirea de FC Barcelona, a anuntat marti cotidianul L'Equipe, citat de agentia EFE.