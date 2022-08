Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul argentinian Lionel Messi, ambasador al turismului saudit din luna mai, a primit o scrisoare in care este implorat sa ajute la salvarea vietii unui tanar condamnat la moarte in Arabia Saudita, relateaza Le Figaro.

- Inca un tanar preot al Bisericii Ortodoxe Romane a incetat din viața, dupa o grea și indelungata suferința. La numai 45 de ani, parintele Marian Mihaila, de la Parohia Adanca, Protoieria Targoviște Sud, a trecut la Domnul și a lasat in urma soția și doi copii, anunța Arhiepiscopia Targoviștei.…

- Justitia suedeza a condamnat joi la inchisoare pe viata un fost responsabil al unei inchisori iraniene pentru rolul sau in executiile a mii de opozanti de catre regimul iranian in 1988, o premiera in lume, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- George Simion a facut un bilanț in stil propriu al primelor 6 luni ale acestui an. Liderul AUR a vorbit despre ”adevar”, punctand ca Romania condusa de PSD și PNL a ajuns sa fie sclava celor mai puternice țari. Simion il numește ”șarlatan” pe Virgil Popescu, ministrul Energiei, și vine cu soluții…

- Tatal lui Brahim Saadoun, tanarul marocan condamnat la moarte de autoritatile separatiste de la Donetk pentru ca luptase ca "mercenar" pentru fortele ucrainene, i-a cerut luni presedintelui rus Vladimir Putin sa intervina in favoarea fiului sau, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pompieri si politisti din judetul Bistrita-Nasaud au intervenit, sambata seara, la o actiune de cautare a unui copil in varsta de aproximativ opt ani care a cazut in apele unui rau. Baiatul a fost scos in stop cardio-respirator si i se fac manevre de resuscitare, conform news.ro. Fii la curent…

- Liderul separatist pro-rus Denis Pusilin din Republica Populara Donetk, estul Ucrainei, a declarat ca nu doreste sa schimbe sentinta celor doi britanici si a marocanului condamnati la moarte sub acuzatia ca au luptat cu armata ucraineana, considerand-o ”perfect echitabila”, relateaza Le Figaro.…

- Un soldat rus a fost gasit vinovat in primul proces pentru crime de razboi desfașurat in Ucraina de la inceputul razboiului. Vadim Shishimarin, in varsta de 21 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unui civil neinarmat la cateva zile dupa inceperea invaziei rusești.…