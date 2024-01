Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi (37 de ani), atacantul lui Inter Miami, a caștigat trofeul pentru cel mai bun jucator al anului, in cadrul galei „FIFA The Best”. Performanțele pentru care a primit trofeul au fost cele cuprinse intre 19 decembrie 2023 și 20 august 2023. Campionatul Mondial cucerit de Argentina n-ar fi…

- Gala „The Best FIFA Football Awards” are loc astazi, la Londra, incepand cu ora 21:30. Lionel Messi, Erling Haaland și Kylian Mbappe lupta pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului 2023. Festivitatea va fi liveTEXT pe GSP.ro. Gala „The Best FIFA Football Awards” va fi prezentata in acest an de…

- Ce a scris presa internationala, dupa ce Radu Dragusin a fost prezentat la Tottenham. Fundasul roman a fost prezentat de formatia din Premier League, dupa ce a castigat cursa cu Bayern pentru semnatura sa. Dragusin a ajuns in nordul Londrei pentru aproximativ 30 de milioane de euro. In afacerea pentru…

Radu Dragușin, derutat, dupa ce a fost prins intre Tottenham și Napoli, in dansul nebun al milioanelor de euro. „M-a intrebat ce sa faca". Florin Manea, vedeta in presa din Italia

- Presa de stat a dezvaluit noi imagini ale celui mai avansat portavion din China. In imagini apar și noile piste de lansare care pot fi folosite de numeroase tipuri de avioane, potrivit Reuters.Prezentat pentru prima data publicului in iunie 2022, Fujian a fost proiectat și construit in intregime…

FC Barcelona renunța la un fundaș central ca sa-i faca loc lui Radu Dragușin. Presa din Spania scrie ca oficialii clubului cauta 30 de milioane de euro pentru acest transfer

I-a fost furat FCSB-ului un gol sau a fost corect Colțescu? Faza care declanșeaza un scandal-monstru in Liga 1! Golul fabulos marcat de „Mbappe" Coman, anulat dupa intervenția VAR. Ce s-a intamplat

- La mai bine de un an de cand și-au spus „adio” și au luat-o pe drumuri separate, Gerard Pique continua sa indrepte sageți catre Shakira, care pare ca a uitat conflictul dintre ea și fostul soț, sau cel puțin nu mai da importanța. Iata ce noi dezvaluiri a facut fostul star de la Barcelona, in urma cu…