Lino Golden lanseaza un remix spectaculos al piesei „Panamera” in colaborare cu artista britanica Paigey Cakey

- Lino Golden aduce pe piata muzicala un remix al piesei „Panamera”, realizat impreuna cu artista britanica de muzica trap, Paigey Cakey. Videoclipul remix-ului filmat de Criss Blaziny in Bucuresti este produs de Loops Production, iar instrumentalul a fost compus de catre Buzea Florin si Lino Golden,…

- In afara de cei doi baieți pe care ii are cu Antonia, Alex Velea mai are inca doi fii „adoptivi”, așa cum ii numește el, Mario Fresh și Lino Golden. Cel din urma este considerat „badboy–ul” youtube-ului și se bucura de un real succes pe plan profesional, insa nici pe cel personal nu ii merge […] The…

- Unul dintre cei mai fresh tineri artiști din industria muzicala de la noi, Lino Golden lanseaza videoclipul oficial al piesei „Fane Spoitoru” feat. Keed. Cu un sound aparte, care deja a devenit o amprenta a pieselor sale, noua melodie semnata de Lino Golden este una plina de energie. Lino Golden, Keed…

- Dupa ce s-a transformat intr-un adevarat Latino Vero, Alex Velea revine cu o noua piesa și videoclip. Artistul lanseaza primul single din acest an, „Straino”. Piesa „Straino” este produsa in studiourile Golden Boy Society, unde artistul a creat un hub de creație muzicala, impreuna cu baieții lui de…

- Miercuri, 14 martie a.c., de la ora 19.00, Orchestra de Camera Radio și Corul Academic Radio, alaturi de invitații speciali, sopranele Cristina Radu și Antonela Barnat, de tenorul Adrian Dumitru și de basul Iustinian Zetea, invita publicul, in așteptarea sarbatorilor pascale, la un concert de piese…

- Videoclipul piesei a fost filmat in București, in regia lui Dan Petcan, DoP Bogdan Filip. Este prima colaborare a Antoniei cu Dan Petcan care spune despre artista ca “ANTONIA este artistul cu care am lucrat cel mai bine și mai ușor, pana in prezent. Un om normal, in sensul bun al cuvantului, un profesionist…

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…