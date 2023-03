Liniște la casele de bilete înainte de România-Belarus Romania va evalua cu Belarus in preliminariile Euro 2024 maine, 28 martie, in cadrul preliminariilor pentru Euro 2024. Tricolorii se așteapta la un suport important din partea fanilor și la aproape 35.000 de mii de oameni in tribune. Romania - Belarus are loc pe 28 martie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

