Vantul puternic a provocat pagube pe calea ferata in noaptea de joi spre vineri. Personalul CFR intervine in zonele afectate. Compania feroviara anunța ca vineri dimineața nu sunt trenuri blocate, insa numeroase garnituri au intarzieri. Toate magistralele feroviare sunt deschise și niciun tren nu este blocat vineri dimineața, a anunțat CFR. Echipele companiei feroviare intervin in Regionala Craiova unde un stalp și linia de contact au fost rupte, conform știripesurse.ro . „La aceasta ora se circula pe toate magistralele feroviare, nu mai avem trenuri oprite sau staționate temporar, singurul…