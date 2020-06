Stiri pe aceeasi tema

- Linia de cale ferata dintre stațiile Caransebeș și Balta Sarata, județul Caraș-Severin, a fost inundata, joi dupa-amiaza, iar circulația pe magistrala 900, București-Timișoara, este blocata. The post Trenuri de calatori spre și dinspre Timișoara, blocate de inundații appeared first on Renasterea banateana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 E70 Orsova ndash; Caransebes, la kilometrul 376 350 de metri, inapropierea localitatii Toplet, judetul Caras Severin, a avut loc o coliziune frontala intre un camion si un autoturism.In urma impactului, conducatorul…

- RESITA – E semn bun, fiindca de sase zile Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin raporteaza acelasi numar de infectari, ceea ce inseamna ca s-a stabilizat! Cu siguranta, toti ne dorim sa ramana asa, la 108 cazuri, cate s-au inregistrat de la debutul crizei pandemice. Vrem sa se vindece si cei…

- Circulatia feroviara va fi restrictionata, pana in 24 iunie, pe Magistrala 900 in judetul Caras-Severin, pentru lucrari de reparatii. Calatorii care circula intre Caransebes si Orsova isi vor continua drumul cu microbuze, din halta Crusovat, potrivit news.ro.Citește și: FSLI intra in plin…

- Potrivit studiului, la data de 31 decembrie 2019, liniile de cale ferata de folosinta publica în exploatare în România însumau 10.759 km, din care 10.621 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg (specific spațiului ex-sovietic) si doar…

- CARAȘ-SEVERIN – Daca vineri la ora 13, Grupul de Comunicare Strategica informa ca nu e niciun caz nou de carașeni infectați cu Covid-19, trei ore mai tarziu Direcția de Sanatate Publica infirma datele GCS și anunța 65 de cazuri la nivel de județ, cu șapte mai multe decat joi! Vinerea Neagra a adus șapte…