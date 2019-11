"Rugamintea mea este (...) aceea de a ne sustine sa se adopte in Parlamentul Romaniei reglementarea potrivit careia linia de tramvai sa devina banda unica a Capitalei, in sensul in care autobuzele sa poata sa circule legal pe linia de tramvai. Acest proces de fluidizare a traficului este folosit in marile capitale europene. Am depus aceste amendamente de un an de zile la Parlament, ele au fost analizate in comisiile de specialitate si urmeaza ca in luna aceasta sa ajunga si in plen. Vreau sa ii rugam (...) sa ne sustina, astfel incat sa putem vorbi si in Bucuresti de un transport civilizat,…