Linia de credit, cea mai practică decizie antreprenorială pe care o poți lua astăzi! Chiar daca exista o vorba, mai degraba la nivel anecdotic, conform careia problemele trebuie amanate pana cand se rezolva de la sine, in lumea reala, lucrurile nu funcționeaza chiar așa. Mai precis, o problema nerezolvata la timp va crește in intensitate și gravitate, pana cand poate fi prea tarziu pentru a o gestiona in mod corespunzator. Tocmai de aceea, daca deții sau administrezi o companie mica ori mijlocie, indiferent de domeniul de activitate și numarul de angajați, și ai nevoie rapid de fonduri pentru finanțarea activitații curente sau alte cheltuieli, o linie de credit reprezinta de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

