Limită de tonaj și viteză pe un pod de lângă Aiud, ce prezintă risc pentru circulația rutieră. Măsurile propuse Limita de tonaj și viteza pe un pod de langa Aiud, ce prezinta risc pentru circulația rutiera. Masurile propuse Consilierii județeni din Alba au de aprobat, in 19 octombrie, reglementarea circulației rutiere pe un pod de langa Aiud. Este vorba despre podul de pe drumul județean DJ 107Z situat la km 7+800 din localitatea Gambaș (localitate componenta a municipiului Aiud), care prezinta risc pentru circulație. Se impun restricții de circulație autovehiculelor cu masa mai […] Citește Limita de tonaj și viteza pe un pod de langa Aiud, ce prezinta risc pentru circulația rutiera. Masurile propuse in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

