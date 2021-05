Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii ar putea trai intre 120 si 150 de ani, dar nu mai mult decat aceasta "limita absoluta" a duratei de viata, conform unui nou studiu publicat online, la 25 mai, in jurnalul Nature Communications, transmite duminica Live Science. Acest studiu a fost realizat de cercetatori din cadrul companiei…

- Entropia sau dezordinea din Univers este creata chiar si atunci cand ticaie ceasul, iar cu cat un aparat de masurare a timpului este mai precis, cu atat nivelul de dezordine cu care contribuie la entropia universala este mai mare, conform unui studiu realizat de oameni de stiinta de la Universitatea…

- Utilizatorii de smartphone-uri sunt in prezent echivalentul metaforic al unor „melci care isi poarta casa in buzunar”, conform unui studiu realizat de University College London. Oamenii au ajuns sa se ataseze emotional de dispozitivele lor, sa reduca interactiunea cu familia sau prietenii, preferand…

- Unul dintre marile mistere pentru stiinta este legat de aparitia vietii pe Pamant din "supa primordiala" de elemente si compusi chimici, iar un nou studiu ofera substanta ipotezei conform careia fosforul, element aflat la baza vietii, a fost eliberat sub actiunea fulgerelor, potrivit unui articol…

- Oamenii de stiinta au anuntat identificarea celei de-a 19-a forme pe care o poate lua apa inghetata - o forma exotica, caracterizata de cristale cu patru fete ce se formeaza la temperaturi extrem de joase si in conditii de presiune foarte mare, transmite marti Live Science care preia un articol publicat…

- Oamenii de stiinta au identificat peste 70.000 de virusuri, necunoscute anterior, aflate in intestinul uman si care infecteaza bacteriile care traiesc in acelasi mediu, transmite Live Science care preia un studiu publicat la 18 februarie in jurnalul Cell , citeaza Agerpres.