Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 34 de ani, din Ucraina, dar care a venit in Romania de mai mult timp, inainte de izbucnirea conflictului din tara vecina, a fost internata miercuri la o clinica de psihiatrie din Timisoara, dupa ce a fost salvata de doua ori in cursul zilei in timp ce avea intentia de a se sinucide,…

- „In vremurile in care traim, era important pentru mine sa vin sa subliniez prietenia și sprijinul meu pentru Romania”, a transmis președintele Franței, Emmanuel Macron, in limba romana, la finalul vizitei sale la baza militara NATO Mihail Kogalniceau. Mesajul a fost publicat pe twitter, dupa declarațiile…

- Angajații Asociației LOGS au fost amenințați cu moartea, harțuiți și atacați cu pietre de noii vecini de pe bulevardul C. D. Loga din Timișoara. Asociația a inchiriat o casa pe bulevardul Loga, Nr. 54, iar joi, 2 iunie, a mutat mobila și echipamentul pentru a deschide un centru comunitar destinat tinerilor,…

- Lecții de romana la biblioteca. Mai mulți refugiați din Ucraina, care traiesc in municipiul Focșani, s-au inscris la cursuri, dornici sa decopere cultura țarii care-i adapostește in vreme de razboi.

- Invierea a fost sarbatorita si la Biserica ucraineana din Timisoara, unde au fost asteptati sa participe si refugiatii din Ucraina plecati din calea razboiului. Desi s-au stabilit la Timisoara in jur de o mie de persoane, surprinzator, la biserica de pe strada Maresal Averescu acestia nu si-au facut…

- Sfanta Evanghelie a fost rostita in limba romana si in alte sapte limbi straine, la Catedrala Mitropolitana din Iasi, in prima zi a Sfintelor Pasti.Incepand de la ora 12,00, in interiorul Catedralei Mitropolitane din Iasi a fost savarsita Slujba Vecerniei Invierii Domnului, numita si A doua Inviere,…

- Refugiații ucraineni pot participa la Iași la slujba din noaptea de Inviere oficiata in limba slavona bisericeasca, chiar in incinta Ansamblului Mitropolitan. La miezul noptii, ei vor primi Sfanta Lumina de la Mitropolitul Teofan al Moldovei si Bucovinei, dupa care pot sa participe in continuare, la…

- Arhiepiscopia le ofera refugiaților din Ucraina aflați la Cluj-Napoca asistența duhovniceasca. Sfanta Taina a Spovedaniei și Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie vor fi oficiate in limba ucraineana, dupa un program special.