- Miron Mitrea a analizat la Realitatea PLUS, in cadrul emisiunii Culisele Puterii, situația politica din acest moment. El a facut o scurta analiza a ceea ce s-ar putea intampla luni, la intrunirea Coaliției de Guvernare intr-o ședința speciala pentru a decide ce se va intampla cu ministerul Sanatații:"Se…

- Miron Mitrea a comentat la Realitatea PLUS scandalul momentului de la ministerul Sanatații și felul in care acesta poate influența alcatuirea Coaliției de Guvernare. "Vor accepta sa numeasca un nou ministru la Sanatate sau vor pune cei de la PNL un nou ministru. Cei de la USR au aratat…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat ca este exclus ca PSD sa intre la guvernare alaturi de PNL si a subliniat ca social-democratii sustin fie un Guvern cu premier de la PSD, fie alegeri anticipate. Grindeanu a adaugat ca, personal, crede ca USR va face in cele din urma o nominalizare…

- Din acest moment, Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru, anunța Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis in ședința de urgența de miercuri, ca demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala…

- “In mandatul scurt al lui Vlad Voiculescu de ministru al Sanatații am asistat la scene de groaza, nedemne de Romania secolului XXI: pacienți care ard de vii in spitale, bolnavi abia operați evacuați din spital in miez de noapte, oameni care raman fara oxigen in unitați medicale și pier, suferinzi care…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca liderul USR, Dan Barna, exagereaza in negarea existentei unor tensiuni in coalitia de guvernare - cea mai recenta intre premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, devenind chiar hazliu deoarece intra in conflict cu evidenta acestei realitati.…

- Sunt tensiuni in Coaliția de guvernare dupa scandalul de la spitalul Foișor. In timp ce unele voci liberale au cerut inca de ieri demisia ministrului Sanatații, alți lideri PNL vor sa se identifice rapid vinovații pentru ceea ce s-a intamplat vineri seara la spitalul

- Deputatul PNL Corneliu Olar este singurul reprezentant al Coaliției de Guvernare care a votat moțiunea împotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, potrivit votului electronic afișat pe site-ul Camerei Deputaților. Liberalul spune însa ca „a fost o greșeala”. „A…