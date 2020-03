Liliana Oneț: „Am un mare respect pentru comunitatea romă” Prefectul de Timiș Liliana Oneț a reacționat printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare dupa ce faptul ca a adus in discuție etnia unei fete infectate cu coronavirus, intr-o conversație privata care a fost inregistrata și apoi a ajuns in presa. „Cu privire la inregistrarea convorbirii telefonice private pe care am purtat-o cu doamna […] Articolul Liliana Oneț: „Am un mare respect pentru comunitatea roma” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

